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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Нерухомість в Іспанії та автівки на мільйони доларів: в ЗСУ відреагували на скандал з начальником ТЦК

Нерухомість в Іспанії та автівки на мільйони доларів: в ЗСУ відреагували на скандал з начальником ТЦК
Фото: УНІАН

Інформація, що поширюється в ЗМІ, про незаконне збагачення одного з начальників територіального центру комплектування та соціальної підтримки має бути перевірена правоохоронними органами.

Про це заявили у Сухопутних військах ЗСУ та додали, що зі свого боку сприятимуть проведенню необхідних заходів.

– Нульовий рівень толерантності до корупції був і залишається принциповою позицією у Збройних силах України. Інформація, що розповсюджується у ЗМІ, про незаконне збагачення одного з начальників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, має бути перевірена правоохоронними органами. Командування Сухопутних військ Збройних сил України всіляко сприятиме проведенню необхідних заходів, – йдеться у повідомленні.

Крім того, у Сухопутних військах закликали дочекатися офіційних висновків правоохоронних органів та оприлюднення інформації.

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Нерухомість в Іспанії та автівки на мільйони доларів: в ЗСУ відреагували на скандал з начальником ТЦК

Нагадаємо, що голова фракції Слуга народу Давид Арахамія ініціював розгляд фактів можливих зловживань одеським військовим комісаром на засіданні профільного комітету. Начальника ТЦК підозрюють у продажі “білих квитків” для звільнення від мобілізації. Його відсторонили від виконання службових повноважень.

Журналісти з’ясували, що дружина одеського військкома під час повномасштабної війни придбала елітний автомобіль. Пізніше розслідувачі встановили, що родина підозрюваного купила в Іспанії нерухомість та автівки на мільйони доларів.

Війна в Україні, ЗСУ, Корупція, мобілізація, українські військові
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