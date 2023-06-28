Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Не лише Науседа: до Києва приїхав президент Польщі Анджей Дуда
28 червня, у День Конституції України, до Києва з неанонсованим візитом прибув президент Польщі Анджей Дуда.
Про візит очільника Польщі у Twitter повідомила його канцелярія.
Джерело: Kancelaria Prezydenta
Фото: Kancelaria Prezydenta
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