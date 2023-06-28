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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Не лише Науседа: до Києва приїхав президент Польщі Анджей Дуда

Анджей Дуда в Києві 28 червня 2023

28 червня, у День Конституції України, до Києва з неанонсованим візитом прибув президент Польщі Анджей Дуда.

Про візит очільника Польщі у Twitter повідомила його канцелярія.

Джерело: Kancelaria Prezydenta

Фото: Kancelaria Prezydenta

 

Анджей Дуда
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Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.

Поліна Спасенко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (28.06.2023)
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