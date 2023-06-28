У Київ з неоголошеним візитом приїхав президент Литви

У середу, 28 червня, президент Литви Гітанас Науседа прибув із неоголошеним візитом до Києва.

Про це повідомила пресслужба очільника Литви.

Зазначено, що Науседа зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та візьме участь у заходах з нагоди 27-ї річниці ухвалення Конституції України.

– Глава Литви обговорить із Зеленським порядок денний саміту НАТО у Вільнюсі в липні, а також питання переговорів України про членство в Європейському Союзі, допомогу Литви та Європейського Союзу Україні, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, сьогодні вранці у Twitter литовський лідер повідомив, що Литва придбала дві пускові установки NASAMS, які будуть передані Україні.

Lithuania has acquired two NASAMS launchers that will be transferred to Ukraine. Air defense is key in ???????? fight against the aggressor. Looking forward to more collective decisions on support to Ukraine at the #NATO summit in Vilnius. Together until victory! — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) June 28, 2023

Науседа прибув до Києва з Гааги, де вчора на зустрічі глав семи держав обговорив подальшу підтримку України. З Києва президент Литви вирушить до Брюсселя, де 29 червня починається засідання саміту європейських лідерів.

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