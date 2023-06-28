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У Київ з неоголошеним візитом приїхав президент Литви

У Київ з неоголошеним візитом приїхав президент Литви
Фото: Getty Images

У середу, 28 червня, президент Литви Гітанас Науседа прибув із неоголошеним візитом до Києва.

Про це повідомила пресслужба очільника Литви.

Зазначено, що Науседа зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та візьме участь у заходах з нагоди 27-ї річниці ухвалення Конституції України.

– Глава Литви обговорить із Зеленським порядок денний саміту НАТО у Вільнюсі в липні, а також питання переговорів України про членство в Європейському Союзі, допомогу Литви та Європейського Союзу Україні, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, сьогодні вранці у Twitter литовський лідер повідомив, що Литва придбала дві пускові установки NASAMS, які будуть передані Україні.

Науседа прибув до Києва з Гааги, де вчора на зустрічі глав семи держав обговорив подальшу підтримку України. З Києва президент Литви вирушить до Брюсселя, де 29 червня починається засідання саміту європейських лідерів.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Литва, Україна
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