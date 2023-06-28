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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Жертв підриву ГЕС окупаційна влада Херсонщини ховає у братських могилах – Генштаб

Жертв підриву ГЕС окупаційна влада Херсонщини ховає у братських могилах – Генштаб
Фото: Факти ICTV

Російські окупанти ховають загиблих від повені, викликаної руйнуванням греблі Каховської ГЕС, у братських могилах, аби приховати реальну кількість жертв.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних сил України за вечір 28 червня.

Повідомляється, що у зв’язку зі спалахом вірусних хвороб окупанти були вимушені розпочати заходи зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації у низці населених пунктів тимчасово захопленої території Херсонської області, які постраждали через підрив Каховської ГЕС.

– Загарбники задіяли працівників комунальних служб для розбирання завалів та збору загиблих внаслідок повені. В результаті пошуково-відновлювальних робіт лише 24-25 червня цього року було знайдено понад 60 тіл, – йдеться у повідомленні Генштабу.

Аби приховати реальну кількість жертв, окупаційним російським військовим командуванням було ухвалено рішення про поховання загиблих у братських могилах “без забору зразків ДНК та встановлення будь-яких позначок на місці поховання”.

У розвідці Міністерства оборони Великої Британії повідомляли, що окупанти після підриву греблі Каховської ГЕС, ймовірно, почали передислоковувати підрозділи Дніпровського угруповання військ зі східного берега Дніпра. Як пишуть британські розвідники, йдеться про кілька тисяч військовослужбовців окупаційної армії РФ.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, загиблі, Каховська ГЕС, Російська агресія, Херсонська область
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