Жертв подрыва ГЭС оккупационные власти Херсонщины хоронят в братских могилах — Генштаб

Российские оккупанты хоронят погибших от наводнения, вызванного разрушением плотины Каховской ГЭС, в братских могилах, чтобы скрыть реальное количество жертв.

Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за вечер 28 июня.

Сообщается, что в связи со вспышкой вирусных болезней оккупанты были вынуждены начать мероприятия по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в ряде населенных пунктов временно захваченной территории Херсонской области, которые пострадали из-за подрыва Каховской ГЭС.

— Захватчики задействовали работников коммунальных служб для разборки завалов и сбора погибших в результате наводнения. В результате поисково-восстановительных работ только 24-25 июня этого года было найдено более 60 тел, — говорится в сообщении Генштаба.

Чтобы скрыть реальное количество жертв, оккупационным российским военным командованием было принято решение о захоронении погибших в братских могилах “без забора образцов ДНК и установления каких-либо отметок на месте захоронения”.

В разведке Министерства обороны Великобритании сообщали, что оккупанты после подрыва плотины Каховской ГЭС, вероятно, начали передислоцировать подразделения Днепровской группировки войск с восточного берега Днепра. Как пишут британские разведчики, речь идет о нескольких тысячах военнослужащих оккупационной армии РФ.

Источник : Генштаб ВСУ

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