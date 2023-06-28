Жертв подрыва ГЭС оккупационные власти Херсонщины хоронят в братских могилах — Генштаб
Российские оккупанты хоронят погибших от наводнения, вызванного разрушением плотины Каховской ГЭС, в братских могилах, чтобы скрыть реальное количество жертв.
Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за вечер 28 июня.
Сообщается, что в связи со вспышкой вирусных болезней оккупанты были вынуждены начать мероприятия по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в ряде населенных пунктов временно захваченной территории Херсонской области, которые пострадали из-за подрыва Каховской ГЭС.
— Захватчики задействовали работников коммунальных служб для разборки завалов и сбора погибших в результате наводнения. В результате поисково-восстановительных работ только 24-25 июня этого года было найдено более 60 тел, — говорится в сообщении Генштаба.
Чтобы скрыть реальное количество жертв, оккупационным российским военным командованием было принято решение о захоронении погибших в братских могилах “без забора образцов ДНК и установления каких-либо отметок на месте захоронения”.
В разведке Министерства обороны Великобритании сообщали, что оккупанты после подрыва плотины Каховской ГЭС, вероятно, начали передислоцировать подразделения Днепровской группировки войск с восточного берега Днепра. Как пишут британские разведчики, речь идет о нескольких тысячах военнослужащих оккупационной армии РФ.
Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.Полина Спасенко