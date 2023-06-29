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Суспільство
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Одному з авторів Конституції Василю Тацію встановили меморіальну дошку в Харківському юридичному університеті

Одному з авторів Конституції Василю Тацію встановили меморіальну дошку в Харківському юридичному університеті Ярослава Мудрого

У Харкові вшанували пам’ять видатного харків’янина, українського правника, одного з авторів Конституції України Василя Тація, встановивши на одному з корпусів Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, який він тривалий час очолював, меморіальну дошку. Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація.

 – Мав честь бути особисто знайомим з Василем Яковичем, завжди захоплювався його відданістю науці та рідному університету, завжди цінував його фахові і мудрі поради. Він залишив по собі величезний науковий та педагогічний спадок, а його внесок у створення Конституції України – безцінний, – зазначив присутній на заході начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Одному з авторів Конституції Василю Тацію встановили меморіальну дошку в Харківському юридичному університеті Ярослава Мудрого

Усе своє життя Василь Тацій присвятив юридичній науці, був академіком Національної академії наук України, фундатором та почесним президентом Національної академії правових наук України. Василь Тацій серйозно займався конституційним правом та був одним з авторів Конституції України. Крім того Василь Якович відіграв важливу роль у розробці сучасного кримінального законодавства України.

– Василь Якович був тим ідеологом, який навколо себе згуртував коло однодумців із науковців, із народних депутатів, із державних діячів, які створили конституцію, яка вважається однією з найкращих у всьому світі, – зазначив ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Анатолій Гетьман.

Автором скульптури є народний художник України Катіб Мамедов.

Василь Тацій пішов з життя 28 вересня 2022 року у віці 82 років.

День Конституції, Харків
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