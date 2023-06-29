Кремль боїться втратити свій вплив у Африці після заколоту Пригожина — WSJ

У Росії бояться втратити свій вплив у Африці та низці країн Азії після бунту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Зазначено, що влада РФ, яка роками заперечувала зв’язок із ПВК, у день бунту посилила свою дипломатичну активність, щоб запевнити партнерів у Африці та на Близькому Сході, що “операції”, які раніше виконувались силами найманців, продовжуватимуться, але вже під іншим керівництвом.

Повідомляється, що делегації МЗС Росії терміново вилетіли до Сирії, ЦАР та Малі для переговорів із місцевою владою.

– ПВК Вагнера допомогла Росії зміцнити свій вплив, і уряд не хоче від нього відмовлятися, – сказав Джон Пітер Фам, колишній спецпредставник США по регіону Сахель у Західній Африці.

У WSJ з посиланням на міжнародних експертів також вказують, що США можуть скористатися збентеженням, що виникло, і спробувати перехопити вплив у країнах, де раніше були активні вагнерівці.

Раніше ЗМІ писали, що російського генерала Сергія Суровікіна помістили в СІЗО Лефортово, оскільки він міг знати про плани Пригожина вчинити військовий заколот.

Джерело : The Wall Street Journal

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.