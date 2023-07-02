Кулеба закликав Німеччину не повторювати помилку Меркель щодо членства України в НАТО

Новий уряд Німеччини не повинен повторювати помилок колишнього німецького канцлера Ангели Меркель.

Про це в інтерв’ю виданням BILD, WELT і Politico, розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

У розмові з журналістами міністр попередив уряд Німеччини, орієнтуючись на майбутній у липні саміт НАТО, не перешкоджати шляху України до оборонного блоку.

За словами Кулеби, з цього питання ведуться численні переговори з урядом Німеччини на всіх рівнях.

– Не повторюйте помилку, яку канцлерка Меркель зробила в Бухаресті 2008 року, коли вона люто чинила опір будь-якому прогресу в питанні членства України в НАТО, – сказав він.

Глава МЗС України нагадав, що тодішнє рішення “відкрило двері для вторгнення Путіна в Грузію і, зрештою, для незаконної анексії Криму”.

За словами Кулеби, якби Україна вже була членом НАТО 2014 року, то анексії Криму, війни на Донбасі та вторгнення на територію всієї країни не сталося б.

Проте міністр визнав, що Київ не чекає на прийом до НАТО під час війни.

– Але після війни для Європи було б самогубством не прийняти Україну в НАТО, – терміново попереджає міністр закордонних справ.

За його словами, Україна поза НАТО означатиме, що війна, як і раніше, залишатиметься варіантом для Росії.

Кулеба додав, що “єдиний спосіб закрити двері для російської агресії проти Європи та європейсько-атлантичного простору загалом – це прийняти Україну до НАТО”.

Зрештою, членство України в НАТО не призведе до нової або більш масштабної війни з Росією, каже міністр, назвавши членство України “шляхом до миру”.

Росія не наважиться знову напасти на Україну, яка є членом НАТО, впевнений Дмитро Кулеба.

Джерело : Bild

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