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Політика
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Іспанія доєдналася до країн, які підтримують членство України в НАТО – Зеленський

Зеленський Санчес
Фото: Офіс президента

Україна та Іспанія підписали спільну декларацію про підтримку членства України в НАТО. Це вже 21-й такий документ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єром Іспанії Педро Санчесом.

За словами Зеленського, Україна розраховує на підтримку з боку Іспанії на саміті блоку у Вільнюсі цього місяця.

– Переконані, що на сьогодні існують усі підстави для того, щоб надати Україні запрошення до членства в НАТО. Це стане сигналом, що мир і безпека у Європі не мають і ніколи не матимуть альтернатив, – наголосив очільник держави.

Зеленський та Санчес обговорили гарантії безпеки для України, які потрібні на час до вступу в Альянс.

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Педро Санчес наголосив, що Іспанія найближчим часом передасть нову важку техніку, зокрема танки Leopard і бронетранспортери. Також до України поїде польовий госпіталь із хірургічним обладнанням.

У спільній декларації лідерів Іспанії та України йдеться, що Іспанія підтримує зміцнення партнерства НАТО з Україною, зокрема шляхом створення Ради Україна – НАТО.

Іспанія підтверджує свою підтримку політики відкритих дверей НАТО відповідно до стратегічної концепції НАТО від 2022 року та декларації Мадридського саміту НАТО, йдеться у документі.

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Джерело: Європейська правда

Джерело: Офіс президента
Іспанія, Володимир Зеленський, Україна-НАТО
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