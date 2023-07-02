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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Кулеба призвал Германию не повторять ошибку Меркель относительно членства Украины в НАТО

Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Новое правительство Германии не должно повторять ошибок бывшего немецкого канцлера Ангелы Меркель.

Об этом в интервью изданиям BILD, WELT и Politico, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В разговоре с журналистами министр предупредил правительство Германии, ориентируясь на предстоящий в июле саммит НАТО, не препятствовать пути Украины оборонный блок.

По словам Кулебы, по этому вопросу ведутся многочисленные переговоры с правительством Германии на всех уровнях.

— Не повторяйте ошибку, которую канцлер Меркель совершила в Бухаресте в 2008 году, когда она яростно сопротивлялась любому прогрессу в вопросе членства Украины в НАТО, — сказал он.

Глава МИД Украины напомнил, что тогдашнее решение “открыло дверь для вторжения Путина в Грузию и, в конечном итоге, для незаконной аннексии Крыма”.

По словам Кулебы, если бы Украина уже была членом НАТО в 2014 году, то аннексии Крыма, войны на Донбассе и вторжения на территорию всей страны не произошло бы.

Тем не менее, министр признал, что Киев не ждет на прием в НАТО во время войны.

— Но после войны для Европы было бы самоубийством не принять Украину в НАТО, — срочно предупреждает министр иностранных дел.

По его словам, Украина вне НАТО будет означать, что война по-прежнему будет оставаться вариантом для России.

Кулеба добавил, что “единственный способ закрыть дверь для российской агрессии против Европы и европейско-атлантического пространства в целом — это принять Украину в НАТО”.

В конце концов, членство Украины в НАТО не приведет к новой или более масштабной войне с Россией, говорит министр, назвав членство Украины “путем к миру”.

Россия не осмелится снова напасть на Украину, которая является членом НАТО.

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Источник: Bild
Ангела Меркель, Война в Украине, Дмитрий Кулеба, МИД, Німеччина, НАТО
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