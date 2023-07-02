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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Тиснуть на флангах. ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку – Череватий

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що українські захисники мають успіхи на Бахмутсьому напрямку.

Про це він сказав в етері телемарафону.

– Ми маємо просування на Бахмутському напрямку. Там іде бойова робота по флангах, йде тиск на ворога. Після детального аналізу та верифікації ми надамо детальні дані по території, яку вдалося звільнити, – йдеться у повідомленні.

За словами Череватого, за добу на Бахмутському напрямку відбулося 23 бойових зіткнення. Росіяни чинять шалений опір. Зокрема, ворог 444 рази бив ствольною реактивною артилерією та здійснив п’ять авіаналотів. Водночас українські військові за добу ліквідували 116 загарбників, ще 119 поранили. Також знищено десятки одиниць техніки ворога.

Окрім того, речник зазначив, що окупанти за добу 10 разів намагалися атакувати позиції ЗСУ на Лимано-Куп’янському напрямку. 603 рази наносили  удари різними типами артилерії та здійснили дев’ять авіанальотів. В ході відбиття атак ЗСУ знищили 77 окупантів, ще 195 загарбників поранено, одного взяли у полон.

– На Лимано-Куп’янському напрямку, зокрема у районі Невського та Діброви, застосовують тактику більш-менш загально прийняту, тобто проводять розвідку і наносять удари артилерійські, немає вже вагнерівських “м’ясних штурмів”. Групами до взводу намагаються атакувати наші позиції, – додав він.

Раніше у ISW повідомляли, що через бажання втримати Бахмут РФ може опинитися перед складним вибором: ризикувати створенням серйозних вразливих місць у Херсонській і Луганській областях чи почати виводити війська з півдня України.

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Джерело: телемарафон

Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ
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