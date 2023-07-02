Бажання втримати Бахмут поставить командування РФ перед складним вибором – ISW

Російські війська, ймовірно, реагують на українські операції навколо Бахмута перекиданням сил з інших регіонів України.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Так, речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий повідомив 1 липня, що російські війська нещодавно перекинули невстановлений полк Повітряно-десантних військ з Лиманського напрямку на Бахмутський.

На кадрах з геолокацією, опублікованих 30 червня, видно, що 137 гвардійський повітряно-десантний полк ЗС РФ (106 повітряно-десантна дивізія) діє на південь від Роздолівки (18 км на північ від Бахмута). Один з російських воєнкорів також стверджував, що частини 98 дивізії ПДВ зараз діють на Бахмутському напрямку.

За словами Череватого, війська РФ замінили полк ПДВ на Лиманському напрямку невстановленими силами “територіальної оборони”, що вказує на те, що російські сили можуть перекидати більше елітних частин у район Бахмута і замінювати елітні частини слабшими формуваннями.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що російські війська перекинули частину своїх найбільш боєздатних частин з Херсонського напрямку на Бахмутський та Запорізький напрямки після початку наступальних дій ЗСУ 4 червня.

Череватий вважає, що Бахмут, як і раніше, має для РФ більше пропагандистської цінності, ніж військових переваг. На його думку, війська РФ можуть концентрувати елітні сили в районі Бахмута, щоб зберегти “інформаційну перемогу” після нібито взяття міста 21 травня.

– Якщо російських підкріплень, вже відправлених до Бахмута, буде недостатньо для утримання досягнень у цьому районі, командування РФ може опинитися перед складним вибором: ризикувати створенням серйозних вразливих місць у Херсонській і Луганській областях чи почати виводити війська з Півдня України, – вважають аналітики ISW.

Окрім того, в Інституті з посиланням на російські джерела повідомляють, що 1 липня українські війська вели контрнаступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках лінії фронту.

Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували 790 російських окупантів.

Джерело : ISW

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