США поки не можуть точно визначити місцеперебування Пригожина – Кірбі

Розвідка Сполучених Штатів Америки не має остаточних відомостей про можливе місцеперебування очільника приватної військової компанії Вагнера Євгена Пригожина та найманців ПВК, які нещодавно стали учасниками заколоту на території Росії.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу з журналістами.

– У нас немає інформації, яку ми вважаємо достатньо надійною, щоб підтвердити його місцеперебування. Ми не маємо чіткого уявлення про те, де перебуває Пригожин або його бойовики, – сказав Кірбі.

Наприкінці червня очільник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин почав військовий заколот у Росії.

Проте наступного дня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко здійснив з ним переговори, після чого у РБ почали помічати розгортання польових таборів, ймовірно, вагнерівців.

Нещодавно російські журналісти повідомили, що Пригожину нібито чіткі умови через заколот проти військового командування РФ. Зазначається, що до 1 липня очільнику вагнерівців дали час закрити всі справи в Росії та забрати власне майно.

Джерело : CNN

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