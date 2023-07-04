Росія атакувала дронами будівлю СБУ в Сумах – Зеленський

У понеділок, 3 липня, Росія атакувала іранськими дронами житлові будинки та будівлю Служби безпеки України в Сумах.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що, на жаль, наша держава поки не має достатньої кількості якісних систем ППО, щоб захистити всю територію та збивати всі ворожі цілі.

– Ми зробимо все можливе й неможливе, щоб наша ППО стала найсильнішою. Сьогодні мені доповідав генерал Олещук, командувач Повітряних сил, щодо наших дій на посилення ППО. Щоб український повітряний щит зміг закрити від російського терору всю нашу територію, а в перспективі – стати основою для європейського повітряного щита. Це абсолютно потрібно й абсолютно можливо, – наголосив президент.

Нагадаємо, що у Сумах оголошено день жалоби 4 липня за загиблими внаслідок атаки РФ.

Через ворожий обстріл загинуло щонайменше дві людини, поранені 19 осіб.

Росія завдала чотири удари безпілотниками Shahed іранського виробництва по центру міста.

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