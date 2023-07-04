Контрнаступ не збільшив кількість втрат ЗСУ – Маляр
Контрнаступ не збільшив кількість втрат української армії.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
За останніми даними, на Півдні співвідношення втрат серед українських військових та загабників становить приблизно 1 до 5. На східному напрямку – 1 до 8.
– Для наших командувачів, штабів ключове – це збереження життя. Вибираючи між швидким просуванням і життям наших людей, наші військові завжди оберуть життя наших людей, – наголосила Маляр.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 496-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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