Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Обійнялись перед стрибком: мати з дитиною вчинила самогубство дорогою до Польщі
Скандал у Туреччині: росіянин на відпочинку вихвалявся вбивствами українців
Акула п’ять разів вкусила туриста: у Єгипті чоловіка врятували дельфіни
”Приліт” дрона у Підмосков’ї та вибухи у Новій Москві: що відомо про гучний ранок у РФ
Терміново
На Хмельниччині вночі працювала наша ППО – збили Шахеди
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Контрнаступ не збільшив кількість втрат ЗСУ – Маляр

воїни ЗСУ
Фото: Getty Images

Контрнаступ не збільшив кількість втрат української армії.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За останніми даними, на Півдні співвідношення втрат серед українських військових та загабників становить приблизно 1 до 5. На східному напрямку – 1 до 8.

– Для наших командувачів, штабів ключове – це збереження життя. Вибираючи між швидким просуванням і життям наших людей, наші військові завжди оберуть життя наших людей, – наголосила Маляр.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 496-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також
Силам оборони вдавалося знищувати ворожі цілі кожні 70 хв: Маляр про умови для прориву оборони РФ
Контрнаступ не збільшив кількість втрат ЗСУ – Маляр

Війна в Україні, Ганна Маляр, ЗСУ, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росія розуміє наслідки: Подоляк оцінив загрозу теракту на Запорізькій АЕС
російський військовий на ЗАЕСросійський військовий на ЗАЕС
Реальна зброя перемоги: Маляр розповіла, чи вдалося росіянам вразити HIMARS
український військовий біля HIMARS
Банк Італії заморозив активи олігархів з Росії на €2 млрд
Контрнаступ не збільшив кількість втрат ЗСУ – Маляр
Наслідки аварії на Запорізькій АЕС будуть в тисячі разів менші, ніж при Чорнобилі – експерт
Запорізька АЕС
Удар РФ по Харківщині. Кількість постраждалих зросла до 43, серед них 12 дітей
Контрнаступ не збільшив кількість втрат ЗСУ – Маляр
Відео
”Недокраїна” та безмежна любов до Росії: останні найгучніші мовні скандали

Не встиг у Харкові вщухнути скандал із концертом Лободи і протестом школярки, як у місті знову палає. Пасажирка таксі зняла на відео, як водій обізвав Україну такою, що “не існує”, а все через те, що вона попросила його вимкнути російську музику в салоні автомобіля. Дівчина відмовилася їхати з водієм, а відео виклала в Instagram, щоб країна, яка потопає в крові через Росію, знала своїх антигероїв.

Тетяна Доцяк
Ганебний скандал на Закарпатті: п’яний співробітник військкомату побив дружину військового
Контрнаступ не збільшив кількість втрат ЗСУ – Маляр
МВС створили єдиний реєстр зброї: як він працює
Контрнаступ не збільшив кількість втрат ЗСУ – Маляр
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (04.07.2023)
Контрнаступ не збільшив кількість втрат ЗСУ – Маляр
РФ зосередила на Сході України близько 180 тис. солдатів – Череватий
Контрнаступ не збільшив кількість втрат ЗСУ – Маляр
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь