Контрнаступ не збільшив кількість втрат ЗСУ – Маляр

Контрнаступ не збільшив кількість втрат української армії.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За останніми даними, на Півдні співвідношення втрат серед українських військових та загабників становить приблизно 1 до 5. На східному напрямку – 1 до 8.

– Для наших командувачів, штабів ключове – це збереження життя. Вибираючи між швидким просуванням і життям наших людей, наші військові завжди оберуть життя наших людей, – наголосила Маляр.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 496-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.