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Валентина Летяк, редакторка стрічки

РФ “засіває” поля мінами для стримування контрнаступу ЗСУ – розвідка Британії

Мінне поле
Фото: Pixabay

Протягом останніх тижнів російські окупаційні війська вдосконалили тактику, спрямовану на уповільнення українських бронетанкових контрнаступальних операцій на півдні країни, повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

– В основі цього підходу лежить дуже інтенсивне використання Росією протитанкових мін. На деяких ділянках щільність мінних полів свідчить про те, що вона, ймовірно, використала набагато більше мін, ніж передбачено її військовою доктриною, – йдеться у зведенні розвідки.

За її даними, окупанти також намагалися завдавати ударів по українській бронетехніці дронами-камікадзе, вертольотами та артилерією, проте ця тактика мала певний успіх лише на ранніх етапах контрнаступу ЗСУ.

Британські розвідники кажуть, що російські війська, як і раніше, “страждають від ключових недоліків, особливо через надмірне навантаження та брак артилерійських боєприпасів”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 496-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн  читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Армія Росії, Війна в Україні, Велика Британія, ЗСУ, контрнаступ, Мінування, Розвідка, Російська агресія, Херсонська область
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