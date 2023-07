РФ “засіває” поля мінами для стримування контрнаступу ЗСУ – розвідка Британії

Протягом останніх тижнів російські окупаційні війська вдосконалили тактику, спрямовану на уповільнення українських бронетанкових контрнаступальних операцій на півдні країни, повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

– В основі цього підходу лежить дуже інтенсивне використання Росією протитанкових мін. На деяких ділянках щільність мінних полів свідчить про те, що вона, ймовірно, використала набагато більше мін, ніж передбачено її військовою доктриною, – йдеться у зведенні розвідки.

За її даними, окупанти також намагалися завдавати ударів по українській бронетехніці дронами-камікадзе, вертольотами та артилерією, проте ця тактика мала певний успіх лише на ранніх етапах контрнаступу ЗСУ.

Британські розвідники кажуть, що російські війська, як і раніше, “страждають від ключових недоліків, особливо через надмірне навантаження та брак артилерійських боєприпасів”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 4July 2023.

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/NrXBzGy3WF

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/nLJmQiKznq

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 4, 2023