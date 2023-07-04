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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Росія розуміє наслідки: Подоляк оцінив загрозу теракту на Запорізькій АЕС

російський військовий на ЗАЕСросійський військовий на ЗАЕС

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк оцінив загрозу теракту на Запорізькій АЕС як 50/50.

Про це він заявив в ефірі телемарафону Єдині новини.

– З одного боку вони (Росія, – Ред.) розуміють: світ дивиться уважно. І вони розуміють наслідки юридичного характеру, в тому числі для Росатому – вони будуть однозначно, якщо Росія захоче щось зробити, – сказав Подоляк.

Радник глави ОП наголосив, що Росія використовує терористичні методи ведення війни, оскільки не має сили протидіяти наступальним операціям ЗСУ.

Таким чином Кремль хоче запобігти програшу будь-яким шляхом.

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти можуть дистанційно підірвати ЗАЕС після передання її під контроль МАГАТЕ.

За словами глави держави, агресор шукає “формат і момент” для можливого теракту та викиду радіації.

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Росія розуміє наслідки: Подоляк оцінив загрозу теракту на Запорізькій АЕС

Фото: Енергодар

Війна в Україні, ЗАЕС, Михайло Подоляк, Російська агресія
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