Росія розуміє наслідки: Подоляк оцінив загрозу теракту на Запорізькій АЕС
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк оцінив загрозу теракту на Запорізькій АЕС як 50/50.
Про це він заявив в ефірі телемарафону Єдині новини.
– З одного боку вони (Росія, – Ред.) розуміють: світ дивиться уважно. І вони розуміють наслідки юридичного характеру, в тому числі для Росатому – вони будуть однозначно, якщо Росія захоче щось зробити, – сказав Подоляк.
Радник глави ОП наголосив, що Росія використовує терористичні методи ведення війни, оскільки не має сили протидіяти наступальним операціям ЗСУ.
Таким чином Кремль хоче запобігти програшу будь-яким шляхом.
Днями президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти можуть дистанційно підірвати ЗАЕС після передання її під контроль МАГАТЕ.
За словами глави держави, агресор шукає “формат і момент” для можливого теракту та викиду радіації.
Фото: Енергодар
Не встиг у Харкові вщухнути скандал із концертом Лободи і протестом школярки, як у місті знову палає. Пасажирка таксі зняла на відео, як водій обізвав Україну такою, що “не існує”, а все через те, що вона попросила його вимкнути російську музику в салоні автомобіля. Дівчина відмовилася їхати з водієм, а відео виклала в Instagram, щоб країна, яка потопає в крові через Росію, знала своїх антигероїв.Тетяна Доцяк