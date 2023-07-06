Болгарія офіційно підтримала членство України в НАТО

6 липня прем’єр-міністр Республіки Болгарія Ніколай Денков та президент Володимир Зеленський підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

Про це у Facebook повідомив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

– Сьогодні Болгарія, наш важливий партнер у чорноморському регіоні – стала 22-ою державою, з якою ми формалізували підтримку членства України в Альянсі, – зазначив він.

Жовква додав, що декларація чітко засвідчує, що Болгарія підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови. Крім того, документ закріплює готовність країни продовжувати надавати політичну і матеріальну підтримку Україні як з боку Північно-Атлантичного Союзу, так і на двосторонньому рівні стільки, скільки буде необхідно.

– Болгарські партнери також визнають, що членство України в НАТО є єдиним способом забезпечити достатній рівень безпеки як для України, так і для всієї євроатлантичної сім’ї.

Болгарська сторона вітає значні досягнення України у просуванні на шляху до євроатлантичної інтеграції, зокрема, щодо досягнення взаємосумісності з НАТО, підтверджує намір збільшити спільні зусилля щодо підтримки інтеграції України до Альянсу та імплементації стандартів НАТО, а також повністю підтримує Раду Україна-НАТО, – написав заступник глави ОП.

Таким чином, разом із міжнародними організаціями, союзниками та партнерами Болгарія підтверджує готовність брати участь у повоєнному відновленні та відбудові України.

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