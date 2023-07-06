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Запрошення до НАТО: Чернєв пояснив, якого сюрпризу чекає Україна від саміту у Вільнюсі

Єгор Чернєв

Україна очікує почути на саміті у Вільнюсі чіткий сигнал, що її хочуть бачити в НАТО, і вона стане членом блоку, коли дозволять умови безпеки, тобто після закінчення війни.

Про це заявив голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв в інтерв’ю РБК-Україна.

Коментуючи нещодавню заяву прем’єрки Естонії Каї Каллас, яка анонсувала сюрприз для України за підсумками саміту у Вільнюсі, він наголосив, що найкращим сюрпризом було б “запрошення України до членства в НАТО вже на цьому саміті”.

Він пояснив необхідність такого запрошення саме зараз, а не після завершення бойових дій:

– Україна має використати вікно можливостей і той вплив, який ми маємо сьогодні, поки триває війна. Потрібно домовитися на березі, заздалегідь, щоб після війни це питання неможливо було знову відкласти на невизначений термін.

Чернєв запевнив, що відсутність президента Володимира Зеленського не матиме жодних негативних наслідків для рішень саміту, “проте краще було б, щоб поїздка відбулася, а наші партнери проявили політичну волю”.

– Адже Україна за багатьма показниками вже давно перебуває на рівні середньої країни НАТО, – підсумував він.

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Фото: Єгор Чернєв

Джерело: РБК-Україна
Війна в Україні, Вільнюс, НАТО, Російська агресія, Саміт НАТО, Україна-НАТО
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