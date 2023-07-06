Місяць від теракту. Як підрив окупантами Каховської ГЕС вплинув на роботу ЗАЕС

Уночі 6 червня російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Велика вода затопила десятки населених пунктів, загинули десятки людей та сотні тварин. Підрив ГЕС спричинив одну з наймасштабніших екологічних катастроф у Європі. Не менш важливо, що вода з Каховського водосховища забезпечувала підживлення конденсаторів турбін і систем безпеки Запорізької АЕС. Яка нині ситуація на ЗАЕС і чи є загроза підриву атомної електростанції окупантами, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Підрив Каховської ГЕС

Близько 2:50 ночі 6 червня 2023 року на Каховській ГЕС пролунали вибухи. Окупанти звинуватили у підриві греблі Україну, втім українська розвідка має неспростовні докази, що росіяни планували та готувалися до підриву. Вони замінували опори греблі, а також приміщення машинної зали та інших об’єктів.

У телефонній розмові, яку вдалося перехопити СБУ, один із окупантів розповідає іншому, що РФ хотіла шантажувати Україну підривом греблі ГЕС. І саме країна-агресор влаштувала техногенну катастрофу в південних регіонах нашої країни.

Ситуація на ЗАЕС

Після підриву окупантами греблі Каховської ГЕС, щоб оцінити ситуацію, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідав Запорізьку атомну електростанцію.

Пізніше Гроссі заявив, що підрив Каховської ГЕС створив додаткову небезпеку для функціонування ЗАЕС.

– Ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції є вкрай нестабільною. Втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону, а також додала серйозних труднощів для цієї великої атомної електростанції, — заявив Гроссі.

Окупанти готують диверсію на ЗАЕС

У Генеральному штабі Збройних сил України попереджають, що Росія найближчим часом може вдатися до провокацій на Запорізькій АЕС.

За оперативною інформацією військових, 4 липня, на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків станції були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту відреагувати на ситуацію, щоб запобігти можливому підриву ЗАЕС.

– Зараз увесь світ має бути свідомий того, що спільна безпека повністю залежить від глобальної уваги до дій окупантів на станції. Росія повинна чітко усвідомлювати: світ бачить, до яких сценаріїв готуються терористи, і світ готовий реагувати. Радіація – це загроза для всіх у світі, і атомна станція повинна бути повністю убезпечена від будь-яких радіаційних інцидентів, – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Другого Чорнобиля не буде

Основним механізмом відведення теплоти реактора, є система охолодження конденсатора турбіни зовнішнього контуру. Воду, що в ній циркулює, охолоджують двома способами, – розповів в інтерв’ю Фактам ICTV директор Науково-технічного центру Психея Геннадій Рябцев, – або зовнішньою водою зі ставка-охолоджувача, або в градирнях.

Довідка: Градирня – це споруда у вигляді вежі, де відбувається охолодження води атмосферним повітрям. Ці вежі можна побачити на будь-яких знімках ЗАЕС.

Градирні застосовують переважно тоді, коли з якихось причин не вистачає води в ставку-охолоджувачі. Площа дзеркала і глибина ставка-охолоджувача визначаються потужністю електростанції, кількістю теплоти, яку необхідно скинути, кліматичними умовами району і формою водойми. Зазвичай глибина ставка становить 4-5 м. На ЗАЕС глибина ставка 17 м.

– Зараз рівень води у ставку-охолоджувачі становить 16,6 м. Енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року. Відтоді активного використання води зі ставка-охолоджувача не відбувається. Якщо виникне потреба, став ЗАЕС можна підживити водою з каналу Запорізької ТЕС. Його рівень становить понад 11 м. Він є незмінним, оскільки не залежить від рівня Каховського водосховища, – розповів Рябцев.

Експерти заспокоюють, ядерний реактор не є атомною бомбою, тому він не може вибухнути. Бомба є швидким пристроєм. У бомбі тривалість виділення енергії є в тисячу раз швидшої тривалості руйнування її конструкції. Реактор є повільним пристроєм, – розповів в інтерв’ю Фактам ICTV директор Науково-технічного центру Психея Геннадій Рябцев.

– Тому за будь-яких, навіть гіпотетичних сценаріїв розвитку подій, нічого схожого на вибух атомної бомби на ЗАЕС відбутися не може. Жодна ракета, бомба, пряме влучання літака, підрив вантажівки з вибухівкою, землетрус магнітудою 6, не можуть спричинити вибух реактора, – сказав Рябцев.

6 липня з’явилася інформація, що на даху IV енергоблока окупованої Запорізької атомної електростанції з’явилися невідомі об’єкти. Їх можна побачити на супутникових знімках Planet Labs, зроблених вранці 5 липня. Ситуація навколо ЗАЕС залишається складною.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.