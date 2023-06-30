Наступати без F-16 – це йти у бій із луками і стрілами: Залужний про потребу в артснарядах та літаках

Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного щодня турбують питання, коли західні партнери нададуть Україні необхідну зброю, зокрема, більше боєприпасів і винищувачі F-16.

Про це Валерій Залужний сказав в інтерв’ю The Washington Post.

Про свої побоювання й потреби генерал годинами розмовляє з американським колегою і другом Марком Міллі. Обидва генерали на зв’язку 24 години на добу та сім днів на тиждень.

– Тому іноді я можу зателефонувати і сказати, якщо не отримаю 100 тисяч снарядів за тиждень, то загине 1 000 людей, – так Залужний говорить Міллі про наслідки.

Але не Міллі вирішує, чи отримає Україна літаки. Просто поки це рішення ухвалюють, щодня помирає дуже багато людей – лише тому, що рішення ще не ухвалено, каже Залужний.

Окрім літаків F-16, які врешті прибудуть до України, дуже гостро стоїть питання артилерійських снарядів. Вони можуть стати ще більш дефіцитними в міру продовження війни.

Україна вже отримала перші західні бойові танки, включно з Leopard німецького виробництва, і бойові машини піхоти. Кілька з цих бойових машин уже знищено, визнав Залужний. Він додав, що Україна отримала Leopard не для того, щоб їздити на парадах або фотографуватися з політиками – вони приїхали сюди на війну.

– А Leopard на полі бою – це не Leopard, а мішень, – заявив генерал Валерій Залужний.

А ще Залужний також вказав на доктрину сил НАТО – яка, як і російська, вимагає переваги в повітрі перед початком наземних операцій.

У командному пункті в Залужного є екран, який показує йому все, що перебуває в повітрі будь-якої миті, – авіацію країн НАТО на західному кордоні України, його власні літаки в небі над Україною та російські на східних рубежах.

– Скажімо так, кількість літаків, які чергують біля наших західних кордонів, удвічі більша, ніж кількість російських літаків, які знищують наші позиції. Чому ми не можемо взяти хоча б третину із заходу і перенести сюди? – запитав Залужний.

Сучасні російські літаки Су-35 мають потужніший радар і дальність польоту ракет, а старі літаки України не можуть конкурувати з ними. У результаті наземні війська ЗСУ легко стають мішенню.

Валерій Залужний каже, що йому не треба 120 літаків – достатньо обмеженої кількості, але вони дуже потрібні.

– Тому що противник використовує авіацію іншого покоління. Це як якби ми зараз пішли в наступ із луком і стрілами, – заявив головнокомандувач ЗСУ.

Фото: Головнокомандувач ЗСУ

Джерело : The Washington Post

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