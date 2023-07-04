Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Російська ДРГ на Сумщині вбила двох цивільних, ще одного поранено
Стало відомо про загибель двох жителів прикордонного населеного пункту Сумської області під час спроби проникнення російських військових на територію України.
Про це повідомляє Оперативне командування Північ.
Так, 3 липня ворог зайшов через державний кордон у Сумській області та, не досягнувши мети, відкрив вогонь по цивільному населенню з метою залякування.
Двоє людей загинуло, ще один дістав поранення. Розслідування обставин надзвичайної ситуації триває.
В ОК Північ укотре закликають жителів прикордонних територій евакуюватися з населених пунктів, які розташовані близько до ворога.
Фото: ОК Північ
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