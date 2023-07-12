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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

F-16 з’являться в небі України у першому кварталі 2024 року – Кулеба

Винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Згідно з графіком, перші винищувачі F-16 мають з’явитися в авіапросторі України до кінця першого кварталу наступного року.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода.

– Тренування мають початися десь у серпні, можливо, на початку вересня. Паралельно йтиме підготовка юридичних рішень, необхідних для передачі літаків, і самих літаків. Я гадаю, якщо до кінця першого кварталу наступного року перші F-16 будуть літати в українському повітрі, керовані українськими пілотами, то це буде відповідно до графіку, – наголосив дипломат.

Водночас зауважив, що графік може зсуватися, оскільки є багато нюансів, пов’язаних із підготовкою інженерів, техніків, а також необхідної інфраструктури.

– Ми робимо спільно все для того, щоб максимально пришвидшити цей процес, – підсумував Кулеба.

Напередодні Україна та 11 держав-партнерів підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

До коаліції долучилися Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

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Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Дмитро Кулеба, Російська агресія
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