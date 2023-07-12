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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Польща надасть інфраструктуру для навчання українських пілотів на F-16

Польща надасть інфраструктуру для навчання українських пілотів на F-16
Фото: Getty Images

Польща надасть інфраструктуру для підготовки українських пілотів на винищувачах на F-16.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

Коментуючи підписану на полях саміту НАТО у Вільнюсі домовленість про початок навчань українців на F-16, Блащак висловив подяку Данії та Нідерландам за “запуск та координацію цієї дуже важливої ініціативи”.

– Це ще один доказ нашої рішучості підтримувати Україну проти жорстокого вторгнення Росії. Зі свого боку, я обіцяю підтримку шляхом відкриття доступу до нашої навчальної інфраструктури та курсів, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Україна та 11 держав-партнерів підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на F-16.

До коаліції долучилися Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

Очікується, що навчання розпочнуться наприкінці літа й відбуватимуться в Данії.

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Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Польща
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