Сили оборони продовжують наступати в районі Бахмута, подекуди мають успіхи
На Бахмутському напрямку Сили оборони України продовжують вести наступальні дії північніше та південніше від міста Бахмут.
Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.
– На напрямках Біла Гора – Андріївка та Біла Гора – Курдюмівка мали подекуди успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, – йдеться у повідомленні.
Зазначено, що українські військові завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Водночас війська РФ чинять потужний опір, здійснюють переміщення підрозділів і військ, застосовують резерви.
Напередодні українські захисники знищили ще 510 російських окупантів.
Джерело: Military Media Center
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