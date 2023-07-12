Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
З 11 липня в Україні обмежують продаж тютюнових виробів: що відомо
Одна людина загинула, вісім у лікарні. У Польщі автобус з українцями врізався у фуру
Зробив це навмисно. Чому Ердоган погодився повернути Україні захисників Азовсталі
Потягнув на річку й змусив купатись голою. На Закарпатті затримали чоловіка, який розбещував 8-річну
Терміново
Вдарили по об’єкту інфраструктури: росіяни вночі запустили по Миколаєву балістичні ракети
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Сили оборони продовжують наступати в районі Бахмута, подекуди мають успіхи

танк Т-72
Фото: Getty Images

На Бахмутському напрямку Сили оборони України продовжують вести наступальні дії північніше та південніше від міста Бахмут.

Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

– На напрямках Біла Гора – Андріївка та Біла Гора – Курдюмівка мали подекуди успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що українські військові завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Водночас війська РФ чинять потужний опір, здійснюють переміщення підрозділів і військ, застосовують резерви.

Напередодні українські захисники знищили ще 510 російських окупантів.

Читайте також
Карта бойових дій на 12.07.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті

Джерело: Military Media Center

Бахмут, Війна в Україні, Донецька область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи: що відомо
Вибух
Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн – Reuters
боєприпаси
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 12.07.2023
Deepstate map 9 липня 2023
У Білому домі все ще обговорюють передання Україні ракет ATACMS – ЗМІ
ATACMS
Мінус 17 артсистем та ще пів тисячі окупантів: втрати РФ на 12 липня
Знищена техніка Росії
Відео
Головна перешкода до вступу в ЄС: що не так з е-деклараціями чиновників

На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.

Василь Саф’янюк
Людям потрібна розрада: Зібров, Люся Кава та Іван Ганзера виступили на благодійному концерті у Бучі
Сили оборони продовжують наступати в районі Бахмута, подекуди мають успіхи
Довжелезні черги та тисячі папірців: родичі загиблих воїнів не можуть отримати виплати
Сили оборони продовжують наступати в районі Бахмута, подекуди мають успіхи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (11.07.2023)
Сили оборони продовжують наступати в районі Бахмута, подекуди мають успіхи
Саміт НАТО у Вільнюсі: який результат можна буде вважати перемогою для України
Україна-НАТО
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь