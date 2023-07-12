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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Мінус 17 артсистем та ще пів тисячі окупантів: втрати РФ на 12 липня

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Напередодні українські захисники знищили ще 510 російських окупантів.

Загалом на 504-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули 235,5 тис.

Втрати РФ на 12 липня 2023

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 235 530 (+510) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks ‒ 4 090 (+1) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 7 990 (+7) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 4 402 (+17) од,
  • РСЗВ / MLRS – 674 (+2) од,
  • засобів ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 415 (+1) од,
  • літаків / aircraft – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 310 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3 726 (+33),
  • крилатих ракет / cruise missiles ‒ 1 271 (+0),
  • кораблів /катерів / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6 978 (+12) од,
  • спеціальної техніки / special equipment ‒ 647 (+7).

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні
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