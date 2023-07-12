Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Мінус 17 артсистем та ще пів тисячі окупантів: втрати РФ на 12 липня
Напередодні українські захисники знищили ще 510 російських окупантів.
Загалом на 504-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули 235,5 тис.
Втрати РФ на 12 липня 2023
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 235 530 (+510) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 4 090 (+1) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 7 990 (+7) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 4 402 (+17) од,
- РСЗВ / MLRS – 674 (+2) од,
- засобів ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 415 (+1) од,
- літаків / aircraft – 315 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3 726 (+33),
- крилатих ракет / cruise missiles ‒ 1 271 (+0),
- кораблів /катерів / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6 978 (+12) од,
- спеціальної техніки / special equipment ‒ 647 (+7).
Джерело: Генштаб ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео
Головна перешкода до вступу в ЄС: що не так з е-деклараціями чиновників
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк