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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Бахмуті Сили оборони мають частковий успіх на південному фланзі – Череватий

Бахмут
Фото: Getty Images

Наразі у районі Бахмуту ініціатива на боці Сил оборони, вони мають частковий успіх на південному фланзі, закріплюються на рубежах.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий.

– Ми рухаємося до того, щоб зайняти панівні висоти і витиснути противника з його рубежів. Ворог чинить неймовірний спротив – 538 разів за добу бив по наших позиціях різними видами артилерії, здійснив два авіанальоти. Загалом на цьому напрямку відбулося п’ять боєзіткнень, в яких знищено 71 окупанта, 141 зазнав поранень, один потрапив в полон, – уточнив він.

За його словами, українські захисники також підбили чотири ворожих танки, бойову машину десанту, дві РСЗВ Град, три гармати, дві САУ Гіацинт-С, два протитанкових ракетних комплекси, один ЗРК Стріла-10, комплекс спостереження Муром-М та п’ять безпілотників.

Череватий також підтвердив, що справді РФ перекинула кадирівців у район Кліщіївки Донецької області, проте, зазнавши втрат, вони відступили.

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Армія Росії, Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ, контрнаступ
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Василь Саф’янюк
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