Поклали обличчям на землю: у 2019 РФ нацькувала Інтерпол на Залужного у Брюсселі

У 2019 році, під час візиту на саміт НАТО у Брюсселі головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, він був затриманий правоохоронцями Інтерполу після того, як Кремль заочно оголосив його в розшук як “воєнного злочинця”.

Про це український головком розповів в інтерв’ю The Washington Post.

За його словами, щойно він зійшов з літака у Брюсселі, його оточили правоохоронці, які наставили на нього зброю та наказали лягти на землю обличчям вниз, після чого на Залужного надягли наручники.

Валерій Залужний каже, що тоді йому вдалось зателефонувати послу України в НАТО, який у результаті допоміг забезпечити його звільнення.

Видання, цитуючи Залужного, пише, що Росія заочно внесла ім’я головкома ЗСУ до списку розшуку Інтерполу без його відома.

Ба більше, Washington Post додає, що це було регулярною практикою Кремля, що раніше призводило до затримань й інших українських командирів.

– У мене був поганий настрій, але потім я зрозумів, що гіпотетично я був воєнним злочинцем і, швидше за все, ним і залишуся. І я вирішив, що повинен вивчати міжнародні відносини та міжнародне право, – сказав Валерій Залужний.

За словами головнокомандувача ЗСУ, він був злий на себе, оскільки не знав своїх законних прав у цій ситуації.

Як згадує український генерал, цей епізод змусив його здобути ступінь магістра з міжнародних відносин у 2020 році.

– Він застосовує його на своїй нинішній роботі, яка вимагає від нього не лише бути військовим стратегом, а й регулярно стикатися з геополітичними міркуваннями, такими як страх союзників перетнути російські “червоні лінії”, надаючи зброю, як-от ракети більшої дальності або сучасні винищувачі, – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше український головком казав, що його ніщо не зупинить на шляху з деокупації Кримського півострова з-під російського контролю.

Фото: Головнокомандувач ЗСУ

Джерело : The Washington Post

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