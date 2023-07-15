Мене ніхто не зупинить: Залужний обіцяє повернути Крим, попри побоювання західних партнерів

Українське військо поверне окупований Росією Крим, щойно у ЗСУ будуть необхідні для цього засоби.

Про це головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів в інтерв’ю Washington Post.

Як пише видання, Залужний не приховує своїх намірів щодо повернення Криму, який Росія незаконно анексувала у 2014 році. І це попри те, що деякі західні чиновники в приватному порядку побоюються, якою буде реакція президента РФ Володимира Путіна, якщо українські війська коли-небудь досягнуть цієї території.

– Як тільки у мене з’являться засоби, я щось зроблю. Мені чхати – мене ніхто не зупинить, – сказав український головком.

При цьому часткові обмеження країн Заходу на військових операціях ЗСУ, як-от удари західною зброєю по території РФ, спонукали Залужного більше думати про майбутнє України – за межами цього контрнаступу і цієї війни – і про те, як зробити Україну настільки сильною, щоб ніхто не наважився напасти на неї знову.

Досягти цього означає виробляти зброю для оборони, а не залежати від інших у її постачанні.

– Щоб врятувати своїх людей, чому я повинен питати у когось дозволу, що робити на ворожій території? Чому я повинен думати, що мені нічого не можна там робити. Чому? Тому що Путін… застосує ядерну зброю? Дітей, які вмирають, це не хвилює, – емоційно сказав він.

Водночас Валерій Залужний висловив жаль, що Україна залежить від інших країн щодо боєприпасів, оскільки партнери намагаються задовольнити попит на них. За словами Залужного, чим більше Україна зможе стріляти, притискаючи російські війська, тим менших втрат зазнають українські війська.

– Це наша проблема, і нам вирішувати, як вбивати цього ворога. На війні можна і потрібно вбивати на його території. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми будемо вбивати зі своєї. Але лише стільки, скільки буде потрібно, – наголосив головком ЗСУ.

Паралельно з цим, для головкома ЗСУ існує дилема щодо того, що станеться, якщо боєприпасів та зброї для України буде ставати все менше, чим довше триватиме війна.

– Я запитую себе про це з березня минулого року – і не тільки себе, я запитую про це скрізь, де тільки можу, – сказав Залужний.

Його бачення грізної України є причиною того, що він намагається обміркувати власне майбутнє після війни, пише видання. Але Залужний очікує, що навіть після війни він буде зайнятий. Його концепція перемоги – це більше, ніж просто відновлення повної територіальної цілісності України.

– Перемога буде тоді, коли ми матимемо армію, можливо, навіть чималу, яка гарантуватиме безпеку дітей, які зараз їдуть у дитячих візочках, щоб вони росли, знаючи, що це більше не повториться. І це колосальна робота. Її треба починати вже зараз, – каже Залужний.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський казав, що російсько-українська війна не закінчиться, поки Крим не буде деокупований Україною.

Водночас очільник українського Міноборони Олексій Резніков заявляв, що Крим буде взятий Україною без бою.

Джерело : The Washington Post

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