Положили лицом на землю: в 2019 РФ натравила Интерпол на Залужного в Брюсселе

В 2019 году, во время визита на саммит НАТО в Брюсселе главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, он был задержан правоохранителями Интерпола после того, как Кремль заочно объявил его в розыск как “военного преступника”.

Об этом украинский главком рассказал в интервью The Washington Post.

По его словам, как только он сошел с самолета в Брюсселе, его окружили правоохранители, которые наставили на него оружие и приказали лечь на землю лицом вниз, после чего на Залужного надели наручники.

Валерий Залужный говорит, что тогда ему удалось позвонить послу Украины в НАТО, который в результате помог обеспечить его освобождение.

Издание, цитируя Залужного, пишет, что Россия заочно внесла имя главкома ВСУ в список розыска Интерпола без его ведома.

Более того, Washington Post добавляет, что это было регулярной практикой Кремля, что ранее приводило к задержаниям и других украинских командиров.

— У меня было плохое настроение, но потом я понял, что гипотетически я был военным преступником и, скорее всего, им и останусь. И я решил, что должен изучать международные отношения и международное право, — сказал Валерий Залужный.

По словам главнокомандующего ВСУ, он был зол на себя, поскольку не знал своих законных прав в этой ситуации.

Как вспоминает украинский генерал, этот эпизод заставил его получить степень магистра по международным отношениям в 2020 году.

— Он применяет ее на своей нынешней работе, которая требует от него не только быть военным стратегом, но и регулярно сталкиваться с геополитическими соображениями, такими как страх союзников пересечь российские “красные линии”, предоставляя оружие, такое как ракеты большей дальности или современные истребители, — говорится в материале.

Напомним, ранее украинский главком говорил, что его ничто не остановит на пути по деоккупации Крымского полуострова из-под российского контроля.

Фото: Головнокомандувач ЗСУ

Источник : The Washington Post

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