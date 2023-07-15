Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
Филигранная работа ПВО – Хмельницкая ОВА об уничтожении ракеты над областью
Срочно
Ночная атака на Киев: двое из четырех пострадавших – в больнице
Срочно
Взрыв неизвестного военного объекта в Запорожье: пострадало уже 18 человек, среди них — 6 детей
Лидеры НАТО попросили Зеленского “остыть” из-за твита накануне саммита в Вильнюсе — Bloomberg
Во Львове мужчина и работники ТЦК подрались во время вручения повестки
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Положили лицом на землю: в 2019 РФ натравила Интерпол на Залужного в Брюсселе

Валерій Залужний

В 2019 году, во время визита на саммит НАТО в Брюсселе главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, он был задержан правоохранителями Интерпола после того, как Кремль заочно объявил его в розыск как “военного преступника”.

Об этом украинский главком рассказал в интервью The Washington Post.

По его словам, как только он сошел с самолета в Брюсселе, его окружили правоохранители, которые наставили на него оружие и приказали лечь на землю лицом вниз, после чего на Залужного надели наручники.

Валерий Залужный говорит, что тогда ему удалось позвонить послу Украины в НАТО, который в результате помог обеспечить его освобождение.

Издание, цитируя Залужного, пишет, что Россия заочно внесла имя главкома ВСУ в список розыска Интерпола без его ведома.

Более того, Washington Post добавляет, что это было регулярной практикой Кремля, что ранее приводило к задержаниям и других украинских командиров.

— У меня было плохое настроение, но потом я понял, что гипотетически я был военным преступником и, скорее всего, им и останусь. И я решил, что должен изучать международные отношения и международное право, — сказал Валерий Залужный.

По словам главнокомандующего ВСУ, он был зол на себя, поскольку не знал своих законных прав в этой ситуации.

Как вспоминает украинский генерал, этот эпизод заставил его получить степень магистра по международным отношениям в 2020 году.

— Он применяет ее на своей нынешней работе, которая требует от него не только быть военным стратегом, но и регулярно сталкиваться с геополитическими соображениями, такими как страх союзников пересечь российские “красные линии”, предоставляя оружие, такое как ракеты большей дальности или современные истребители, — говорится в материале.

Напомним, ранее украинский главком говорил, что его ничто не остановит на пути по деоккупации Крымского полуострова из-под российского контроля.

Фото: Головнокомандувач ЗСУ

Источник: The Washington Post
Интерпол, Брюссель, Валерий Залужный, НАТО, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Когда мы усвоим урок последних 20 лет общения с Путиным? Джонсон раскритиковал лидеров НАТО
Положили лицом на землю: в 2019 РФ натравила Интерпол на Залужного в Брюсселе
Советский способ мышления: Залужный рассказал о внутренних угрозах украинской армии
Положили лицом на землю: в 2019 РФ натравила Интерпол на Залужного в Брюсселе
Меня никто не остановит: Залужный обещает вернуть Крым, несмотря на опасения западных партнеров
Положили лицом на землю: в 2019 РФ натравила Интерпол на Залужного в Брюсселе
У украинской судьи журналисты нашли паспорт РФ, который она получила после аннексии Крыма
російські паспорти
Рада предлагает ввести новые санкции против 36 спортивных чиновников из РФ и Беларуси
Положили лицом на землю: в 2019 РФ натравила Интерпол на Залужного в Брюсселе
Видео
Власть помогать не спешит: одесситы самостоятельно восстанавливают здания после удара РФ

Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.

Александра Ченкова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (14.07.2023)
Положили лицом на землю: в 2019 РФ натравила Интерпол на Залужного в Брюсселе
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (14.07.2023)
Положили лицом на землю: в 2019 РФ натравила Интерпол на Залужного в Брюсселе
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (14.07.2023)
Положили лицом на землю: в 2019 РФ натравила Интерпол на Залужного в Брюсселе
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (14.07.2023)
Положили лицом на землю: в 2019 РФ натравила Интерпол на Залужного в Брюсселе
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь