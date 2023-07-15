”Полювання” на колаборантів у ЄС: Нацполіція розпочала співпрацю з Інтерполом

Національна поліція України розпочала співпрацю з Інтерполом, щоб “перекрити повітря колаборантам-втікачам у Європі”.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

— Спокійне життя в країнах ЄС для наших колаборантів добігає кінця – розпочали співпрацю з Інтерполом. Першими в Україні випробовуємо схему, як не дати зрадникам та посібникам окупантів осісти та сховатися в цивілізованому світі, – написав Болвінов.

Він зазначив, що не всі, хто тікав від ЗСУ зі звільнених українських територій, осіли в такому любому для них “русском мірє”.

Багато фанатів РФ з України переховуються у Євросоюзі та прикриваються тим, що вони українці, які постраждали від війни та потребують прихистку.

— Тому вирішили дістати їх і там. Кожного, хто був причетний до співпраці з росіянами під час окупації, вносимо в базу та даємо заявку в Інтерпол. Повідомляємо іноземним колегам про те, що ці люди – не “жертви війни” або політичні біженці, якими намагаються там виглядати, а підозрювані в кримінальних злочинах в Україні, – наголосив він.

За його словами, юридично це є підставою для їхнього повернення. Болвінов додав, що вираховувати колаборантів у ЄС допомагають українці, які надають слідчим та дізнавачам інформацію про перебування втікачів-колаборантів.

Він повідомив, що до бази вже відправили дані щодо 25 осіб. Болвінов закликав усіх, хто має правдиву інформацію про колаборантів, які зараз в Європі, повідомляти дані таких осіб.

Джерело: Сергій Болвінов

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