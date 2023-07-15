”Охота” на коллаборантов в ЕС: Нацполиция начала сотрудничество с Интерполом
Национальная полиция Украины начала сотрудничество с Интерполом, чтобы “перекрыть воздух беглым коллаборантам в Европе.
Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
— Спокойная жизнь в странах ЕС для наших коллаборационистов подходит к концу — начали сотрудничество с Интерполом. Первыми в Украине испытываем схему, как не дать предателям и пособникам оккупантов осесть и спрятаться в цивилизованном мире, — написал Болвинов.
Он отметил, что не все, кто бежал от ВСУ из освобожденных украинских территорий осели в таком любимом для них “русском мире”.
Многие фанаты РФ из Украины скрываются в Евросоюзе и прикрываются тем, что они украинцы, которые пострадали от войны и нуждаются в убежище.
— Поэтому решили достать их и там. Каждого, кто был причастен к сотрудничеству с россиянами во время оккупации, вносим в базу и даем заявку в Интерпол. Сообщаем иностранным коллегам о том, что эти люди — не “жертвы войны” или политические беженцы, которыми пытаются там выглядеть, а подозреваемые в уголовных преступлениях в Украине, — подчеркнул он.
По его словам, юридически — это является основанием для их возвращения. Болвинов добавил, что вычислять коллаборантов в ЕС помогают украинцы, которые предоставляют следователям и дознавателям информацию о пребывании беглецов-коллаборантов.
Он сообщил, что в базу уже отправили данные в отношении 25 человек. Болвинов призвал всех, кто имеет правдивую информацию о коллаборантах, которые сейчас в Европе, сообщать данные таких лиц.
Источник: Сергей Болвинов
Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.Александра Ченкова