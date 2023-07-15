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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

”Охота” на коллаборантов в ЕС: Нацполиция начала сотрудничество с Интерполом

Інтерпол
Фото: Depositphotos

Национальная полиция Украины начала сотрудничество с Интерполом, чтобы “перекрыть воздух беглым коллаборантам в Европе.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

— Спокойная жизнь в странах ЕС для наших коллаборационистов подходит к концу — начали сотрудничество с Интерполом. Первыми в Украине испытываем схему, как не дать предателям и пособникам оккупантов осесть и спрятаться в цивилизованном мире, — написал Болвинов.

Он отметил, что не все, кто бежал от ВСУ из освобожденных украинских территорий осели в таком любимом для них “русском мире”.

Многие фанаты РФ из Украины скрываются в Евросоюзе и прикрываются тем, что они украинцы, которые пострадали от войны и нуждаются в убежище.

— Поэтому решили достать их и там. Каждого, кто был причастен к сотрудничеству с россиянами во время оккупации, вносим в базу и даем заявку в Интерпол. Сообщаем иностранным коллегам о том, что эти люди — не “жертвы войны” или политические беженцы, которыми пытаются там выглядеть, а подозреваемые в уголовных преступлениях в Украине, — подчеркнул он.

По его словам, юридически — это является основанием для их возвращения. Болвинов добавил, что вычислять коллаборантов в ЕС помогают украинцы, которые предоставляют следователям и дознавателям информацию о пребывании беглецов-коллаборантов.

Он сообщил, что в базу уже отправили данные в отношении 25 человек. Болвинов призвал всех, кто имеет правдивую информацию о коллаборантах, которые сейчас в Европе, сообщать данные таких лиц.

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Источник: Сергей Болвинов

Интерпол, Война в Украине, Национальная полиция
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