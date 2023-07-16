Треба встигнути провести контрнаступ до того, як РФ проведе масову мобілізацію – аналітик

Силам оборони України потрібно провести контрнаступ до того, як у Росії зможуть провести ще одну масову мобілізацію.

Про це розповів військовий і політичний аналітик, ветеран АТО Євген Дикий в інтерв’ю Новинарні.

– Іде саме війна на виснаження. Одна з наших нечисленних переваг – це перевага по особовому складу. От людей в нас наразі більше і ми намагаємось цим скористатися. Так само ми намагаємось скористатись тим, що бронетехніка росіян знищується швидше, ніж вони її поновлюють,- сказав він.

На думку аналітика, однією з причин, чому ми наступаємо зараз, є мобілізаційні можливості Росії.

За його словами, РФ може мобілізувати мільйони людей, але питання у часі. Наразі пропускна спроможність РФ у спокійному режимі військового часу – 20 тисяч людей на місяць. Це суттєво менше, ніж місячні втрати окупантів вбитими та пораненими на полі бою. Отже, при такому темпі як зараз Москва навіть не закриває “дірки” в діючих частинах.

Водночас восени Росія може провести ще одну масову мобілізацію, що дозволить відправити на війну щонайменше 200 тисяч новобранців.

– Минула осіння мобілізація мінімум на рік затягнула війну. Відповідно наша задача – добитись максимум до того, як росіяни зможуть провести ще одну, – наголосив Дикий.

Раніше у The Washington Post повідомили, що найбільша проблема українського контрнаступу – мінні поля.

Джерело: Новинарня

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