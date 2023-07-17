Один зруйнований російський міст означає менше зламаних українських життів – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що один зруйнований російський міст означає менше зламаних українських життів. Це він озвучив у студії CBS Mornings під час візиту до США.

Він сказав, що дізнався про інцидент із мостом через Керченську протоку з новин і через різницю в часі ще не має офіційної інформації.

— Правда полягає в тому, що один зруйнований російський міст означає менше зламаних українських життів. Тому що цей міст використовується для підкріплення російської армії в окупованому Криму та на окупованій південній території України додатковими ресурсами, – сказав Кулеба.

Коментуючи припинення Росією зернової угоди, Кулеба заявив, що країна-агресор використовує голод як інструмент, повільно вбиваючи зернову ініціативу, яка допомагала Україні експортувати зерно по всьому світу після повномасштабного вторгнення Росії.

— Досить грати в голодні ігри, – додав очільник МЗС України.

“Stop playing hunger games”: Ukraine’s foreign minister, @DmytroKuleba, says Russia is “using hunger as an instrument” as it “slowly kills the grain initiative” that has helped Ukraine export grain across the globe since early in the invasion. pic.twitter.com/orrnCXXe9F — CBS Mornings (@CBSMornings) July 17, 2023

17 липня, у день завершення дії зернової угоди, секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не продовжуватиме її дію. За його словами, РФ нібито “негайно” повернеться до зернової угоди після того, як “її умови буде виконано”. Які саме – він не уточнив.

Також 17 липня стало відомо про новий вибух на незаконно зведеному Кримському мосту. Відомо, що впали щонайменше два прольоти. Це призвело до величезних заторів та призупинення залізничного руху.

Скриншот: CBS Mornings

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