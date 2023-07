Один зруйнований російський міст означає менше зламаних українських життів – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що один зруйнований російський міст означає менше зламаних українських життів. Це він озвучив у студії CBS Mornings під час візиту до США.

Він сказав, що дізнався про інцидент із мостом через Керченську протоку з новин і через різницю в часі ще не має офіційної інформації.

Коментуючи припинення Росією зернової угоди, Кулеба заявив, що країна-агресор використовує голод як інструмент, повільно вбиваючи зернову ініціативу, яка допомагала Україні експортувати зерно по всьому світу після повномасштабного вторгнення Росії.

— Досить грати в голодні ігри, – додав очільник МЗС України.

“Stop playing hunger games”: Ukraine’s foreign minister, @DmytroKuleba, says Russia is “using hunger as an instrument” as it “slowly kills the grain initiative” that has helped Ukraine export grain across the globe since early in the invasion. pic.twitter.com/orrnCXXe9F

— CBS Mornings (@CBSMornings) July 17, 2023