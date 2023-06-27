У Києві скасували безоплатний проїзд для учнів: скільки коштуватиме та як отримати знижку

Із 1 липня до 31 серпня проїзд для учнів у громадському транспорті буде платним. Проте на період канікул за проїзними діятиме знижка 75%.

Про це повідомили у КМДА.

Зазначається, щоб придбати проїзний квиток зі знижкою у 75% через застосунок Київ Цифровий, необхідно додати учнівський квиток до акаунту, ввівши номер учнівського квитка та пін-код. Після цього потрібно натиснути Придбати проїзний.

– За поповнення через термінал самообслуговування, треба ввести номер учнівського, що розташований під штрих-кодом або вставити картку у кардрідер, вибрати необхідний проїзний і натиснути Поповнити. Для учнівських квитків буде застосований пільговий тариф на проїзні, що діють у межах місяця/другої половини місяця, – пояснюють у відомстві.

Також за учнівським квитком можна придбати придбати одноразові поїздки, але у цьому разі окремі знижки не діятимуть.

Поповнити учнівський, окрім того, можна у касах КП Київський метрополітен (Видубичі 1, Почайна 1, Вокзальна), на сайті та в додатку EasyPay, а також на сайті КП ГІОЦ.

Також згідно з рішенням Київради, з 1 липня до 31 серпня за проїзд у міському громадському транспорті на загальних підставах мають сплачувати курсанти вищих військових навчальних закладів столиці.

Фото: Київпастранс

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