Зернова угода без Росії та Рамштайн-14: що відбувається на 510-й день війни

Одним з перших зайшов до Бучі: історія польського військового кореспондента

Матеуш Ляховський – польський воєнний кореспондент. Він приїхав до України у перші дні повномасштабного вторгнення як волонтер. Про побачене писав у соцмережах, згодом налагодив співпрацю з польськими редакціями.

16 Липня, 16:24

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