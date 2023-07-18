Валентина Чорна, редакторка стрічки
Зернова угода без Росії та Рамштайн-14: що відбувається на 510-й день війни
18 Липня, 0:11
Зеленський обговорив з Гутеррешем зернову угоду
Президент України Володимир Зеленський обговорив із генсекретарем ООН Антоніо Гутеррешем ситуацію щодо зернової угоди, продовження якої блокує РФ.
Сторони домовилися працювати разом і з відповідальними державами, щоб відновити продовольчу безпеку та постачання продовольства шляхами у Чорному морі.
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