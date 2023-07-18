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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Зернова угода без Росії та Рамштайн-14: що відбувається на 510-й день війни

510-й день війни
18 Липня, 0:11

Зеленський обговорив з Гутеррешем зернову угоду

Президент України Володимир Зеленський обговорив із генсекретарем ООН Антоніо Гутеррешем ситуацію щодо зернової угоди, продовження якої блокує РФ.

Сторони домовилися працювати разом і з відповідальними державами, щоб відновити продовольчу безпеку та постачання продовольства шляхами у Чорному морі.

Війна в Україні
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Одним з перших зайшов до Бучі: історія польського військового кореспондента

Матеуш Ляховський – польський воєнний кореспондент. Він приїхав до України у перші дні повномасштабного вторгнення як волонтер. Про побачене писав у соцмережах, згодом налагодив співпрацю з польськими редакціями.

Наталя Жуковська
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