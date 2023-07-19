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Валентина Летяк, редакторка стрічки

РФ наказала археологам знайти “докази”, що має причетність до Херсонесу – ЦНС

Херсонес
Фото: Pixabay

Кремль намагається будь-що довести, що РФ має хоч якусь причетність до історії стародавнього грецького міста Херсонес на території тимчасово окупованого Криму.

Для цього під наглядом військових на місці української пам’ятки національного значення постійно проводять розкопки російські археологи та колаборанти, повідомляє Центр національного спротиву.

Подібні розкопки проводили тут нацисти під час Другої світової, шукаючи докази, що Крим нібито суто німецька земля, де раніше панувала Готська держава.

– Сучасні окупанти хочуть довести, що Херсонес насправді заселяли слов’яни й називалось місто Корсунь. Надалі російська пропаганда має на меті провести цю лінію до Київської Русі, спадкоємцем якої себе вважає путінський режим, – наголошують у ЦНС.

Таким чином окупанти намагаються не лише виправдати своє перебування на півострові, а й нівелювати історію кримських татар як “незначний етап в історії Криму”.

За даними ЦНС, для виконання завдання так звані історики можуть вдатися до містифікацій й свідомого знищення грецького спадку. Вони вже вивозять до РФ багато артефактів, фактично грабуючи та знищуючи пам’ятку античних часів.

Проте в Україні знають імена усіх злочинців, які беруть участь в спотворенні історії, кожен з них відповідатиме перед судом.

На початку липня стало відомо, що росіяни готуються пограбувати музей-заповідник Херсонес Таврійський у тимчасово окупованому Криму.

Зокрема, окупанти готують акти передання на реставрацію для подальшого експонування за межами музею на 300 тис. експонатів із фондів заповідника.

Історичні пам’ятки, Війна в Україні, Крим, Російська агресія
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