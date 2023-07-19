РФ приказала археологам найти “доказательства”, что имеет отношение к Херсонесу — ЦНС

Кремль пытается во что бы то ни стало доказать, что РФ имеет хоть какое-то отношение к истории древне-греческого города Херсонес на территории временно оккупированного Крыма.

Для этого под наблюдением военных на месте украинского памятника национального значения постоянно проводятся раскопки российскими археологами и коллаборантами, сообщает Центр национального сопротивления.

Подобные раскопки проводили здесь нацисты во время Второй мировой, ища доказательства, что Крым якобы исключительно немецкая земля и ранее тут господствовало Готское государство.

— Современные оккупанты хотят доказать, что Херсонес на самом деле заселяли славяне и назывался город Корсунь. В дальнейшем российская пропаганда имеет целью провести эту линию до Киевской Руси, наследником которой себя считает путинский режим, — отмечают в ЦНС.

Таким образом оккупанты пытаются не только оправдать свое пребывание на полуострове, но и нивелировать историю крымских татар как “незначительный этап в истории Крыма”.

По данным ЦНС, для выполнения задачи так называемые историки могут прибегнуть к мистификациям и сознательному уничтожению греческого наследия. Они уже вывозят в РФ много артефактов, фактически грабя и уничтожая памятник античных времен.

Однако в Украине знают имена всех преступников, участвующих в искажении истории, каждый из них будет отвечать перед судом.

В начале июля стало известно, что россияне готовятся ограбить музей-заповедник Херсонес Таврический во временно оккупированном Крыму.

В частности, оккупанты готовят акты передачи на реставрацию для дальнейшего экспонирования за пределами музея на 300 тыс. экспонатов из фондов заповедника.

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