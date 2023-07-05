Понад 300 тис. експонатів: росіяни збираються пограбувати музей Херсонес Таврійський

Росіяни готуються пограбувати музей-заповідник Херсонес Таврійський у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на підпілля у Севастополі.

– Окупаційна адміністрація музею готує акти передання на реставрацію для подальшого експонування за межами музею на 300 тис. експонатів із фондів заповідника, – йдеться у повідомленні.

Наразі не зрозуміло, кому планують передавати фонди, але відомо, що це за межами Криму.

У ЦНС додають, що на кінець 2014 року в фондах всього зберігалося близько 500 тис. експонатів (основний і допоміжний фонд), з них 300 тис. – це весь основний фонд.

З огляду на це загарбники фактично готують документи на вивезення більшості експонатів музею.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що росіяни викрадають експонати з Бердянського художнього музею ім. Ісаака Бродського.

Окупаційна влада наказала вивозити найцінніші експонати, зокрема картини відомих художників Айвазовського, Бенуа та інших

Фото: Вікіпедія

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