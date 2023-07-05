Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Обійнялись перед стрибком: мати з дитиною вчинила самогубство дорогою до Польщі
Акула п’ять разів вкусила туриста: у Єгипті чоловіка врятували дельфіни
Скандал у Туреччині: росіянин на відпочинку вихвалявся вбивствами українців
Ті, хто в тилу, живуть в ілюзіях. На війну потраплять всі – комбат 3-ї ОШБр
”Приліт” дрона у Підмосков’ї та вибухи у Новій Москві: що відомо про гучний ранок у РФ
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Понад 300 тис. експонатів: росіяни збираються пограбувати музей Херсонес Таврійський

Херсонес Таврійський

Росіяни готуються пограбувати музей-заповідник Херсонес Таврійський у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на підпілля у Севастополі.

– Окупаційна адміністрація музею готує акти передання на реставрацію для подальшого експонування за межами музею на 300 тис. експонатів із фондів заповідника, – йдеться у повідомленні.

Наразі не зрозуміло, кому планують передавати фонди, але відомо, що це за межами Криму.

У ЦНС додають, що на кінець 2014 року в фондах всього зберігалося близько 500 тис. експонатів (основний і допоміжний фонд), з них 300 тис. – це весь основний фонд.

З огляду на це загарбники фактично готують документи на вивезення більшості експонатів музею.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що росіяни викрадають експонати з Бердянського художнього музею ім. Ісаака Бродського.

Окупаційна влада наказала вивозити найцінніші експонати, зокрема картини відомих художників Айвазовського, Бенуа та інших

Читайте також
На ТОТ окупанти затримують місцевих та грабують підприємства – Маляр
російські окупанти

Фото: Вікіпедія

Війна в Україні, Воєнні злочини, Російська агресія, Херсонська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ЗАЕС для Кремля – це інструмент, яким вони хочуть змінити хід війни – Маляр
Ганна Маляр
Стало відомо, коли Велика Британія розпочне навчання українських пілотів
Винищувачі F-16
Вибухи і штурм у Шевченківському суді Києва: що відомо про Ігоря Гуменюка та поранених
Понад 300 тис. експонатів: росіяни збираються пограбувати музей Херсонес Таврійський
Президент доручив Залужному продовжити посилення Північного напрямку
Понад 300 тис. експонатів: росіяни збираються пограбувати музей Херсонес Таврійський
Підвищень податків до кінця війни не планується, крім повернення до довоєнного рівня – Шмигаль
Денис Шмигаль
Відео
Зірки
Казала, що щаслива: як Амеліна руйнувала міфи РФ і що зараз із українським Нью-Йорком

Який вигляд має нове розстріляне відродження в українському Нью-Йорку, де загибла письменниця Вікторія Амеліна проводила фестиваль - дивіться в матеріалі.

Каріна Зуєва, Марія Малевська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (05.07.2023)
Понад 300 тис. експонатів: росіяни збираються пограбувати музей Херсонес Таврійський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (05.07.2023)
Понад 300 тис. експонатів: росіяни збираються пограбувати музей Херсонес Таврійський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (05.07.2023)
Понад 300 тис. експонатів: росіяни збираються пограбувати музей Херсонес Таврійський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (05.07.2023)
Понад 300 тис. експонатів: росіяни збираються пограбувати музей Херсонес Таврійський
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь