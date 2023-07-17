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Політика
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Власники суден готові продовжувати постачання – Зеленський про вихід РФ із зернової угоди

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Компанії, які володіють суднами, готові продовжувати постачання зерна, якщо Україна та Туреччина будуть забезпечувати прохід суден.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомив його речник Сергій Никифоров у соцмережі Facebook.

— Навіть без РФ треба робити все, щоб ми могли використовувати цей чорноморський коридор. Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина буде пропускати, – то всі готові продовжувати постачання зерна, – сказав глава держави.

Зеленський зауважив, що у зерновій ініціативі було дві угоди: Україна, Туреччина, ООН – у першій, та Туреччина, Росія, ООН – в іншій.

За словами президента, коли Росія каже, що вона зупиняє, – вона зриває свої домовленості з генсеком ООН Антоніу Гуттерешем і з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. А з Україною в неї жодних домовленостей не було.

Зеленський дав розпорядження Міністерству закордонних справ підготувати офіційні сигнали до ООН і Туреччини щодо угоди, щоб вони відповіли йому, що готові продовжувати нашу ініціативу.

17 липня, у день завершення дії зернової угоди, секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не продовжуватиме її дію. За його словами, РФ нібито “негайно” повернеться до зернової угоди після того, як “її умови буде виконано”. Які саме – він не уточнив.

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Володимир Зеленський, Зерно, Чорноморська зернова ініціатива
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