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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Три тижні після заколоту Пригожина: чи вирішили в Кремлі долю ПВК Вагнера

Москва під час бунту ПВК Вагнера
Фото: Getty Images

Лише днями в Росії почали формуватися тимчасові домовленості щодо майбутнього приватної військової компанії Вагнера після невдалого заколоту її власника Євгена Пригожина 23-24 червня.

Так, 12 липня в Міноборони Росії оголосили, що ПВК Вагнера передала 2 тис. одиниць військової техніки, зокрема й танки.

Ще за три дні з’явилась інформація, що принаймні незначна частина вагнерівців прибула до табору в Білорусі.

Одночасно з цим відновили діяльність певні групи в соціальних мережах, пов’язані з ПВК Вагнера.

До слова, зосередились там на висвітленні діяльності групи в Африці.

На переконання представників розвідки Міноборони Великої Британії, усі ці факти вказують на те, що в Кремлі, імовірно, готові прийняти прагнення вагнерівців зберегти свою широку присутність на континенті.

Нагадаємо, що 23 червня власник ПВК Вагнер Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах його найманців, та оголосив старт “маршу справедливості”.

24 червня вагнерівці взяли під контроль військові об’єкти РФ у Ростові-на-Дону та Воронежі, але, коли їхня колона уже була в Московській області, Пригожин повідомив, що після переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком вагнерівці повертаються до “польових таборів”.

Варто зауважити, що просто в розпал бунту власника ПВК Євгена Пригожина делегації МЗС Росії вилетіли до Сирії, ЦАР та Малі, щоб запевнити партнерів, що “операції”, які раніше виконувались силами найманців, триватимуть, але вже під іншим керівництвом.

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Джерело: Ministry of Defence
Африка, Війна в Україні, Кремль, ПВК Вагнера, Російська агресія, РФ
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