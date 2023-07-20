Окупанти ще не змогли повністю відновити рух Кримським мостом – Південь

Окупанти й досі не змогли повністю відновити рух транспорту на Кримському мосту.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

– Повноцінного відновлення ще не відбулося. Але все ж таки вони намагаються тримати гарну міну при поганій грі й потроху запускають легкові автівки у напрямку Кримського мосту, – сказала вона, відповідаючи на запитання ведучих.

Також Гуменюк прокоментувала ситуацію в Чорному морі, зауваживши, що підводний човен, який застосовувався під час нічної атаки по півдню України, найімовірніше буде спрямований в пункт базування для поповнення запасів або ж відбудеться ротація ракетоносіїв.

– Наразі ми знаємо, що загальне корабельне угруповання якраз в процесі ротації. І на бойовому чергуванні перебувають щонайменше 10 кораблів у Чорному морі й один – в Азовському, – сказала вона.

Керівниця пресцентру також зауважила, що за минулу добу на південному напрямку вдалося знищити щонайменше 35 російських загарбників та 11 одиниць ворожої техніки.

Йдеться, зокрема, про комплекс відеоспостереження та великокаліберні гармати. Крім того, було знищено склад боєприпасів окупантів.

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