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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Україна виготовляє засоби ППО, аби захистити зернову інфраструктуру від ракетних атак РФ – Данілов

Україна виготовляє засоби ППО, аби захистити зернову інфраструктуру від ракетних атак РФ – Данілов
Фото: УНІАН

Останніми днями Росія активно обстрілює портову інфраструктуру Одеської та Миколаївської областей та знищує зерносховища. Насьогодні ЗСУ не вистачає засобів Протиповітряної оборони, щоб захистити ці об’єкти від ракетних ударів. Після варварських обстрілів окупантів Україна активно працює над залученням країн-партнерів, аби пришвидшити постачання нових засобів ППО. 

Про це  в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів секретар РНБО Олексій Данилов. 

Він зазначив, що на сьогодні Україна й сама працює над розробкою та виготовленням систем захисту. 

– Зараз вже є розуміння в системах захисту. Наш військово-промисловий комплекс виробляє вже такий захист і найближчим часом я думаю це буде посилено. Але це не гарантує на 100% захисту від тих атак, які робить зараз Російська Федерація, – сказав він, відповідаючи на запитання ведучої Яни Брензей. 

Данілов зауважив, що завдання Росії завдати Україні колосальних  збитків саме у зерновій промисловості, та зробити штучний голод у всьому світі. 

– Російська Федерація величезний терорист усього світу і шантажер всього світу. Її треба просто примусити виконувати те міжнародне законодавство, яке на сьогодні є. Уявляєте, у 21-му сторіччі мова йде про зерновий коридор? Це про що, скажіть, будь ласка? Де ж оці ООН та інші інституції, які створювалися саме для того, щоб всі країни без виключення, які є членами цієї інституції виконували правила, які існують, – наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, в ніч проти 21 липня російські війська з різницею в годину атакували зерносховище одного із сільськогосподарських підприємств в Одеській області. Перші дві ракети поцілили о пів на четверту, ще одна – о пів на п’яту ранку.

Як розповів керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер, внаслідок ракетної атаки було знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

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Зерно, Олексій Данілов, Ракетні удари Росії, РНБО, Чорноморська зернова ініціатива
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