РФ за дві хвилі ударів Калібрами знищила 100 т гороху та 20 т ячменю на Одещині

Двічі протягом ночі 21 липня в Одесі було чути вибухи.

Гучні звуки лунали о пів на четверту та о пів на п’яту ранку.

Ці обидва рази за кілька хвилин до вибухів у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом ракетного озброєння в Одеській області.

Оновлено о 08:30. Уже вранці керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк у коментарі ведучій Вікна-новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомила, що ворог двома хвилями завдавав по області ударів Калібрами із ракетоносія, що вийшов на чергування в Чорне море серед ночі.

– Ворог продовжує терор, безперечно пов’язаний із зерновою угодою. Цієї ночі окупанти поцілили в агропідприємство на Одещині, намагаючись знищити запаси зерна, – зазначила Наталія Гуменюк.

Як уточнив керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер, знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

Запустила Калібри армія РФ дуже складним курсом із врахуванням особливостей рельєфу та водойми (Чорного моря).

– Ракети летіли на дуже низькій висоті з максимальним наближенням до державного кордону України. Тобто фактично провокація на провокації, – зауважила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

Оскільки виявлення ракет за таких обставин ускладнене, влучання відбулось фактично одночасно із сигналом повітряної тривоги.

Підступність удару полягала ще й у тому, що він був спрямований у дві хвилі. Спочатку росіяни випустили дві ракети. І в той момент, коли рятувальники на місці події ліквідовували пожежу площею 200 кв. м, за такою ж тактикою, як і минулого разу, прилетіла ще одна.

Пошкоджено багатьох одиниць сільськогосподарської та рятувальної техніки.

Під час вибуху різані рани від скла дістали двоє співробітників підприємства. Медики вже надали їм усю необхідну допомогу.

Четверта поспіль атака Одеської області

Зауважимо, що це була вже четверта поспіль повітряна атака на Одесу, починаючи з 18 липня.

Уночі 18 липня російські війська запустили по Одесі шість крилатих ракет Калібр.

Українські сили ППО збили усі, однак ракетні уламки та вибухова хвиля пошкодили кілька приватних будинків та об’єкти портової інфраструктури Одеси.

Уночі 19 липня найбільший удар окупанти знову зосередили на Одесі та області.

Армія РФ випустила по регіону вісім ракет Х-22, одну ракету Х-59, шість ракет Онікс, а також вісім дронів-камікадзе типу Shahed-136.

Загалом сили протиповітряної оборони 19 липня знищили 37 із 63 ворожих цілей.

Уночі 20 липня сили ППО ліквідували дві з трьох крилатих ракет морського базування Калібр, три з п’яти крилатих ракет наземного базування Іскандер-К, 13 із 19 ударних дронів Shahed-136/131.

Сім крилатих ракет Онікс та чотири крилаті ракети повітряного базування Х-22 збити не вдалося.

Зокрема, над Одещиною сили протиповітряної оборони знищили всі 12 Шахедів та два Калібри, але не надзвукові ракети Х-22 та Онікс.

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Фото: Міноборони Росії

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