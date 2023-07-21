Росія повторно запустила Онікси в напрямку Одеської області – Повітряні сили
Близько 11:00 21 липня Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски ворожих надзвукових протикорабельних ракет Онікс.
Боєприпаси, наголосили оборонці неба, ворог скерував у напрямку Одеської області.
Відразу після цього жителі регіону почали повідомляти про вибухи, а керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав людей залишатися в безпечних місцях до відбою та не фільмувати роботу протиповітряної оборони.
Оновлено об 11:18. За 20 хвилин у ПС ЗСУ повідомили про повторні пуски Оніксів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 513-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Ще з 2014 року Кремль почав використовувати фейки про розквіт чорної трансплантології в Україні. Спочатку лякали мешканців прифронтових територій АТО/ООС – мовляв, українська влада вас не захистить, а ще й продасть буквально на запчастини лихим американцям.Єгор Ромахло