Росія повторно запустила Онікси в напрямку Одеської області – Повітряні сили

Близько 11:00 21 липня Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски ворожих надзвукових протикорабельних ракет Онікс.

Боєприпаси, наголосили оборонці неба, ворог скерував у напрямку Одеської області.

Відразу після цього жителі регіону почали повідомляти про вибухи, а керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав людей залишатися в безпечних місцях до відбою та не фільмувати роботу протиповітряної оборони.

Оновлено об 11:18. За 20 хвилин у ПС ЗСУ повідомили про повторні пуски Оніксів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 513-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.