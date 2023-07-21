На доброчесність перевірятимуть не лише очільників ТЦК, а й їхніх родичів – голова НАЗК

Перевірки на доброчесність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) стосуватимуться не лише очільників, а й усього керівного складу та їхніх родичів.

Про це в п’ятницю, 21 липня, в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив голова Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков.

– Ми здійснюватимемо моніторинг способу життя, насамперед, усього керівного складу. Не тільки перших осіб, а й керівників відділів, секторів і управлінь. Концентруючи увагу передусім на регіональних ТЦК, а тоді – на районних центрах комплектування, – сказав він.

За його словами, НАЗК перевірятиме, зокрема, родичів керівництва ТЦК і СП, а саме – їхнє майно, фінансові зобов’язання та наявні транспортні засоби.

Олександр Новіков каже, що перелік близьких осіб надає закон, яким передбачено перевірки таких родичів посадових осіб, як брати, сестри, батьки, діти, тещі, свекрухи тощо.

Нагадаємо, у травні ДБР відкрило справу проти очільника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова за підозрою в тому, що він продавав документи, якими визначалась непридатність до армії, а дружина Борисова під час війни встигла придбати елітний автомобіль. Крім того, родичі військкома купили собі нерухомість та автомобілі в Іспанії на мільйони доларів, з’ясували журналісти.

Через це 23 червня Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному звільнити з посади одеського очільника ТЦК Борисова. Його звільнення у ЗСУ підтвердили 28 червня.

Фото: Олександр Новіков

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