РФ може перекрити альтернативні зернові маршрути – NYT

Атаки РФ на українські зернові термінали на Дунаї в порту Рені ускладнюють судноплавним компаніям пошук альтернативних шляхів для експорту українського зерна, що посилює тиск на ціни на продовольство, пише американське видання The New York Times.

– Потенційно це може закрити цей маршрут, – вважає аналітик компанії Kpler Алексіс Еллендер.

За його словами, він вважався безпечним через його близькість до Румунії, члена НАТО.

Крім того, це також може підвищити тарифи на страхування морських перевезень і ще більше підірвати здатність України експортувати зерно.

Проте деякі судновласники можуть заходити в українські порти, попри ризики, якщо отримають гарантії від урядів Туреччини й України, вважає Йорук Ісік, аналітик консалтингової компанії Bosphorus Observer в Стамбулі.

Він зауважив, що Дунай вважався безпечнішим варіантом, ніж Чорне море, але є обмеження щодо кількості зерна, яке може бути експортоване річкою, через пропускну здатність портів, дефіцит пального та пошкоджені дороги.

До того ж, аби Дунаєм перевезти таку ж кількість зерна, як морем, замість одного судна треба 20, сказав аналітик.

Євросоюз міг би надати фінансування для будівництва нових залізничних ліній та об’єктів, щоб полегшити потік товарів через Дунай, але на це підуть роки, тому, на його думку, Дунай ніколи не замінить чорноморські порти України.

Джерело : NYT

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