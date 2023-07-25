Просування ЗСУ на Сході України йде повільніше, ніж на Півдні, і на це є причини – Череватий
Українські військові просуваються на північ від Бахмута, проте значно повільніше, ніж на півдні. Це відбувається через певні природні перешкоди та кращу підготовку ворога.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.
– Там (на північ від Бахмута, – Ред.) ворог краще підготовлений. Там є й природні певні, зокрема водні перешкоди, ми зараз все не можемо розкривати. Але робота там теж триває, і з часом її буде видно, не дивлячись на те, що ворог готує все, щоб уповільнити наш рух, – сказав Череватий.
Крім того, він зазначив, що просування ЗСУ на північ від Бахмута відбувається. Також тривають певні підготовчі заходи, які “дадуть про себе знати дещо згодом”.
Нагадаємо, що 25 липня у Генштабі повідомили, що російські військові відійшли з позицій у районі Андріївки Донецької області.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик