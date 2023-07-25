Просування ЗСУ на Сході України йде повільніше, ніж на Півдні, і на це є причини – Череватий

Українські військові просуваються на північ від Бахмута, проте значно повільніше, ніж на півдні. Це відбувається через певні природні перешкоди та кращу підготовку ворога.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

– Там (на північ від Бахмута, – Ред.) ворог краще підготовлений. Там є й природні певні, зокрема водні перешкоди, ми зараз все не можемо розкривати. Але робота там теж триває, і з часом її буде видно, не дивлячись на те, що ворог готує все, щоб уповільнити наш рух, – сказав Череватий.

Крім того, він зазначив, що просування ЗСУ на північ від Бахмута відбувається. Також тривають певні підготовчі заходи, які “дадуть про себе знати дещо згодом”.

Нагадаємо, що 25 липня у Генштабі повідомили, що російські військові відійшли з позицій у районі Андріївки Донецької області.

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