Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Пояснюємо
Як діяти, якщо виконавча служба заблокувала рахунки – поради експерта
Декретні виплати 2023 для непрацюючих: що потрібно знати – пояснює експерт
Пройшов медкомісію, але не захотів служити: як суд покарав ухилянта
Зараз РФ робить все, щоб розділити нас: захисниця Маріуполя про скандал з серіалом за 33 млн грн
У Москві безпілотники вразили дві будівлі
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Просування ЗСУ на Сході України йде повільніше, ніж на Півдні, і на це є причини – Череватий

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові просуваються на північ від Бахмута, проте значно повільніше, ніж на півдні. Це відбувається через певні природні перешкоди та кращу підготовку ворога.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

– Там (на північ від Бахмута, – Ред.) ворог краще підготовлений. Там є й природні певні, зокрема водні перешкоди, ми зараз все не можемо розкривати. Але робота там теж триває, і з часом її буде видно, не дивлячись на те, що ворог готує все, щоб уповільнити наш рух, – сказав Череватий.

Крім того, він зазначив, що просування ЗСУ на північ від Бахмута відбувається. Також тривають певні підготовчі заходи, які “дадуть про себе знати дещо згодом”.

Нагадаємо, що 25 липня у Генштабі повідомили, що російські військові відійшли з позицій у районі Андріївки Донецької області.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 25.07.2023
Deepstatemap
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Допомога від Червоного Хреста для ВПО: як отримати
гроші держвиплати
Мобілізація в Україні 2023: які категорії громадян не підлягають призову
Просування ЗСУ на Сході України йде повільніше, ніж на Півдні, і на це є причини – Череватий
Грошова допомога від $1KProject: як українцям отримати $1 тис.
Просування ЗСУ на Сході України йде повільніше, ніж на Півдні, і на це є причини – Череватий
Відео
Зернова угода: чи можливе її поновлення та які є альтернативи

За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.

Наталія Кулик
Після тяжкого поранення повернувся на фронт: історія бойових медиків з передової
Просування ЗСУ на Сході України йде повільніше, ніж на Півдні, і на це є причини – Череватий
Фатальна помилка Заходу: чому Україна вже 20 років намагається потрапити в НАТО
Просування ЗСУ на Сході України йде повільніше, ніж на Півдні, і на це є причини – Череватий
Ціни на житло у Львові перевищують столичні: як придбати квартиру не за всі гроші світу
Просування ЗСУ на Сході України йде повільніше, ніж на Півдні, і на це є причини – Череватий
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (25.07.2023)
Просування ЗСУ на Сході України йде повільніше, ніж на Півдні, і на це є причини – Череватий
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь