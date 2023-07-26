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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

На Вінниччині гучно: працює ППО

Вибух

Удень 26 липня на Вінниччині чутно вибухи, там працює ППО.

Про це повідомляють моніторингові групи у Telegram. Офіційної інформації наразі немає.

Слідкуємо за ситуацією.

Нагадаємо, що у Вінницькій області та низці областей оголошено повітряну тривогу.

Карта повітряних тривог 26 липня 2

Крім того, удень 26 липня в Житомирській області гримлять вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 518-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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