На Вінниччині гучно: працює ППО
Удень 26 липня на Вінниччині чутно вибухи, там працює ППО.
Про це повідомляють моніторингові групи у Telegram. Офіційної інформації наразі немає.
Слідкуємо за ситуацією.
Нагадаємо, що у Вінницькій області та низці областей оголошено повітряну тривогу.
Крім того, удень 26 липня в Житомирській області гримлять вибухи.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 518-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська