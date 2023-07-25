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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

На великій швидкості протаранив блокпост: чоловік на смерть збив нацгвардійця, ще двох травмував

На великій швидкості протаранив блокпост: чоловік на смерть збив нацгвардійця, ще двох травмував
Фото: Офіс генпрокурора

У Києві 25 липня близько 00:05 біля метро Святошин чоловік здійснив наїзд на військовослужбовців Нацгвардії, які несли службу на блокпосту.

– Попередньо правоохоронці встановили, що 23-річний керманич на великій швидкості скоїв наїзд на двох військовослужбовців Нацгвардії України, які несли службу на блокпосту. Далі автівка протаранила ще два припарковані автомобілі, в одному з яких також перебував військовий, – повідомила начальник відділу комунікації ГУНП у м. Києві Юлія Гірдвіліс.

Внаслідок ДТП 49-річний солдат Нацгвардії від отриманих травм загинув, його 26-річного товариша госпіталізували у лікарню, третьому військовому надали допомогу на місці.

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Прилад-драгер показав, що водій був у тверезому стані, втім, наразі проводяться експертизи щодо наркотичного сп’яніння чоловіка на момент ДТП.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато розслідування за фактом ДТП, в результаті якої один військовослужбовець загинув, ще один госпіталізований (ч. 2 ст. 286 КК України).

Правоохоронці затримали водія в порядку ст. 208 КПК України на місці події. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Першочергові слідчі дії тривають.

На великій швидкості протаранив блокпост: чоловік на смерть збив нацгвардійця, ще двох травмував
На великій швидкості протаранив блокпост: чоловік на смерть збив нацгвардійця, ще двох травмував
На великій швидкості протаранив блокпост: чоловік на смерть збив нацгвардійця, ще двох травмував
На великій швидкості протаранив блокпост: чоловік на смерть збив нацгвардійця, ще двох травмував
На великій швидкості протаранив блокпост: чоловік на смерть збив нацгвардійця, ще двох травмував
На великій швидкості протаранив блокпост: чоловік на смерть збив нацгвардійця, ще двох травмував

Затриманому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років, або без такого.

Джерело: Офіс генпрокурора, Нацполіція
ДТП, Київ, Нацгвардія, українські військові
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