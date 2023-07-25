На великій швидкості протаранив блокпост: чоловік на смерть збив нацгвардійця, ще двох травмував
У Києві 25 липня близько 00:05 біля метро Святошин чоловік здійснив наїзд на військовослужбовців Нацгвардії, які несли службу на блокпосту.
– Попередньо правоохоронці встановили, що 23-річний керманич на великій швидкості скоїв наїзд на двох військовослужбовців Нацгвардії України, які несли службу на блокпосту. Далі автівка протаранила ще два припарковані автомобілі, в одному з яких також перебував військовий, – повідомила начальник відділу комунікації ГУНП у м. Києві Юлія Гірдвіліс.
Внаслідок ДТП 49-річний солдат Нацгвардії від отриманих травм загинув, його 26-річного товариша госпіталізували у лікарню, третьому військовому надали допомогу на місці.
Прилад-драгер показав, що водій був у тверезому стані, втім, наразі проводяться експертизи щодо наркотичного сп’яніння чоловіка на момент ДТП.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато розслідування за фактом ДТП, в результаті якої один військовослужбовець загинув, ще один госпіталізований (ч. 2 ст. 286 КК України).
Правоохоронці затримали водія в порядку ст. 208 КПК України на місці події. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Першочергові слідчі дії тривають.
Затриманому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років, або без такого.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик